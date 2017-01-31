﻿ Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ»

01.02.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Александр Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ». Ранее сообщалось, что игрок проходит в жодинском клубе просмотр.

В сезоне-2014 в форме «Минска» Макась едва не стал лучшим бомбардиром чемпионата, отстав от Николая Януша лишь на один мяч.

В 2016 году перешел в казахстанский «Атырау», а зимой 2017 года игрок вернулся в Беларусь.

Статистику футболиста смотрите здесь.

Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Александр Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пятенко стал главным тренером «Крумкачоў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика