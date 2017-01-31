Нападающий Александр Макась перешел в «Торпедо-БелАЗ». Ранее сообщалось , что игрок проходит в жодинском клубе просмотр.

В сезоне-2014 в форме «Минска» Макась едва не стал лучшим бомбардиром чемпионата, отстав от Николая Януша лишь на один мяч.

В 2016 году перешел в казахстанский «Атырау», а зимой 2017 года игрок вернулся в Беларусь.

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