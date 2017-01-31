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Чемпионат мира. 2-й тур. Беларусь сыграла вничью с Германией

01.02.2017 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия оказалась сильнее Финляндии (6:2), Казахстан уступил Швеции (4:8)

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Групповой этап

2-й тур

Группа A

Россия – Финляндия – 6:2 (2:0)

Россия: Джусоев, 25 (1:0), Иванушкин, 28 (2:0), Шардаков, 46 (3:0), Миргазов, 50 (4:0), Шардаков, 77 (5:2), Ишкельдин, 89 (6:2).

Швеция – Казахстан – 8:4 (3:2)

Турнирное положение Россия – 4 (2), Швеция – 4 (2),  Казахстан – 0 (2), Финляндия – 0 (2).

Группа B

Германия – Беларусь – 7:7 (2:5)

Норвегия – США – 8:3 (3:2)

Турнирное положение: Норвегия – 4 (2), США – 2 (2), Беларусь – 1 (2), Германия – 1 (2).

 
 
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Сегодня прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.

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