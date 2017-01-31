Завершивший карьеру Александр Юревич в беседе с Владимиром Пирогом поделился мнением о том, как минское «Динамо» могло стать сильнее.

– Чего не хватает конкурентам БАТЭ? Повторюсь, в идеале клубы должны быть частными. Однако в Беларуси далеко не все могут себе позволить такую форму собственности. А ведь тогда ты понимаешь, чего хочешь — и куда тебе двигаться. Сегодня генеральный директор «Белкалия» Иван Иванович Головатый очень любит футбол, радеет за него и вкладывает определенные деньги. А если завтра на его место придет Сергей Иванович Петров, который любит волейбол?

Но больше для меня загадка все равно «Динамо». Сильный клуб — раз. Столица — два. По финансовым возможностям два-три года назад с БАТЭ как минимум паритет — плюс были хорошие футболисты. Но, мне кажется, не хватало человека, который мог все это грамотно организовать. Наверное, сейчас на форумах многие посмеются над моими словами — пусть. Но, допустим, если бы тот же Вергейчик несколько лет назад пришел в «Динамо» и сработался бы с Чижом, то, уверен, команда достигла бы высот БАТЭ.

— Вергейчик как тренер?

— Изначально да. А потом, может, и как руководитель. Повторюсь, там было очень хорошее поколение игроков. Но если говорить про футболистов, тогда им следовало взять двух-трех «дядек», которые могли всех сплотить. И еще не хватало единения в руководстве. Так понимаю, Чижу что-то докладывали со стороны, кто-то доносил свое мнение, но в итоге возникало много неправильных советчиков — или со своим интересом, или с нефутбольным пониманием. А ведь «Динамо» — как и «Шахтеру» — нужен результат, который дал бы толчок, – сказал Юревич.