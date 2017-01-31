Бывший тяжелоатлет Андрей Арямнов раскритиковал нынешний тренерский штаб сборной.

— Я с 2008 года не переставал повторять, что чем–то подобным (массовые дисквалификации за допинг) все и закончится. Меня не слушали. Говорили, что я работаю неправильно, что мышцы постоянно рву, травмируюсь. Оказалось, что проблема не в мышцах. Сейчас для меня все предсказуемо. В Рио–де–Жанейро наши тяжелоатлеты завоевали две медали, а, значит, на ближайшие четыре года у нас вроде как все хорошо. Я полагаю, что после следующей Олимпиады, с которой мы вернемся с «баранкой», нынешний тренерский штаб уйдет на пенсию, а им на смену, вполне возможно, приду я. И не исключено, что со своими учениками: мои ребята уже показывают неплохие результаты в своих возрастах, – сказал Арямнов.