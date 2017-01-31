Экс-полузащитник минского «Динамо» Валерий Жуковский рассказал о работе нумеролога и йога в столичном клубе.

– Нумеролог с первых дней Сергея Владимировича находился рядом. Смотрел за тренировками, но никуда не вмешивался. Как-то поговорили с ним, но беседа получилась пустой. Как я понимаю, он высчитывал: у кого благоприятный день, а у кого нет :).

А вот йогой в конце сезона занимались очень плотно. С утра собирались на базе и перед тренировкой около часа занимались. А когда не было занятий, йога длилась до полутора часов. Не знаю, насколько это нам помогало. Дело в том, что «футбольные» мышцы йога не особо затрагивает. Йог рассказывал, что к 2018 году йога станет единственной силой, способной увеличивать внутренние ресурсы человека. Все допинги уйдут, а йога останется. Говорил, что будет прилив энергии, но я не особо заметил, – сказал Жуковский.

Полное интервью с футболистом можно прочитать в материале Tribuna.com.

«Час занимались йогой, а потом шли на тренировку». Валерий Жуковский – о сезоне в минском «Динамо»