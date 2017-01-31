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Витус перешел в брестское «Динамо»
01.02.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Максим Витус подписал однолетний контракт с брестским «Динамо».
Таким образом, игрок стал десятым новичком команды в зимнее межсезонье.
Последним клубом 27-летнего футболиста был хорватский «Сплит», где он в 2016 году провел 11 матчей. Подробную статистику игрока смотрите
Фото: официальный сайт брестского «Динамо»
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Защитник Максим Витус подписал однолетний контракт с брестским «Динамо».
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