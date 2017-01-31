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Льюис вызвал 7 игроков «молодежки» в национальную сборную

01.02.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник 6 февраля стартует очередной кэмп национальной сборной Беларуси.

Дэйв Льюис вызвал в расположение сборной 30 хоккеистов, в том числе, 7 игроков сборной U-20, в минувшем декабре завоевавших право выступления в элитном дивизионе МЧМ-2018.

Вратари: Александр Осипков («U20», Экстралига), Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич (все – ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Роман Достанко, Илья Сушко (оба – ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Дмитрий Заламай (ХК «Гомель», Экстралига), Егор Иванов (ХК «Могилев», Экстралига), Илья Казнадей (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Никита Устиненко (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кирилл Чайка («U20», Экстралига).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все – ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Павел Развадовский, Виктор Туркин (все – ХК «Юность-Минск», Экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба – ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).

С 6 по 9 февраля команда проведет тренировки в Минске, после чего отправится в Словакию для участия в международном турнире.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В понедельник 6 февраля стартует очередной кэмп национальной сборной Беларуси.

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