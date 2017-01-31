Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча против «Автомобилиста».

– Регулярное первенство близится к концу. И чем ближе плей-офф, тем важнее становятся игры для каждой команды без исключения. У «Автомобилиста» есть много мотивационных факторов, которые придают им сил. Они сражаются за восьмую строчку в таблице. У нас тоже есть своя мотивация. Думаю, сегодня в игре будет много энергии и эмоций. Одна из наших задач сегодня – четкое соблюдение игрового плана. Нам необходимо быть максимально сфокусированными.

- После матча в Минске у Владимира Крикунова спросили: «Будет ли отличаться игра в Минске и игра в Екатеринбурге…» А как вы думаете, в чем будет различие этих матчей?

– Конечно, эти матчи будут отличаться. В Минске соперники не увидели все, на что мы способны. Мы не смогли следовать нашему плану до мелочей. Сегодня они узнают, что мы умеем хорошо действовать в выездных матчах.

- Будут ли изменения в составе по сравнению с матчем против «Йокерита»?

– Нет, состав останется прежним.

- В случае удачной игры сегодня и при том, что сочинцы сегодня потерпят поражение от «Торпедо» или «Йокерит» проиграет «Барысу»,мы сможем оформить выход в плей-офф уже сегодня. Вы думали об этом?

– Нет, таких мыслей у меня нет. Мы должны делать свою работу вне зависимости от турнирных и очковых перспектив. Наша главная цель – показывать хорошую игру от матча к матчу. Мы фокусируемся только на тех вещах, который напрямую зависят от нас, – сказал Вудкрофт.