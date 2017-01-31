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Александр Глеб снялся в имиджевом видео Академии управления при президенте
01.02.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб принял участие в съемках имиджевого ролика Академии управления при президенте.
Отметим, что Глеб является студентом 5 курса Академии по специальности «Государственное управление и право».
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Белорусский полузащитник Александр Глеб принял участие в съемках имиджевого ролика Академии управления при президенте.
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