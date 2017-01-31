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Кирилл Готовец: «Стереотипы о Беларуси в США? Первое время они вообще не понимали, где такая страна находится»

01.02.2017 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о жизни в США.

- Ты восемь лет провел за океаном. Как считаешь, ты за это время американизировался?

Думаю, немного да. Приобрел что-то из американского менталитета. Но я по-прежнему белорус, остались и черты родного менталитета. Многие друзья говорят, что я америкосом стал. Есть такое.

- В чем это выражается?

– Стал более спокойным. В очереди всех пропускаю. Первый раз на лето домой прилетел, минут пять стоял — не мог мороженое купить. Папа подошел, сказал: «Ты все, не в Америке уже. Бери мороженое».

- С какими ожиданиями ты приехал в минское «Динамо»?

– Сначала не знал, чего ожидать. Но провел пару предсезонных игр и начал вспоминать, как здесь играть. Слышал, что в команде будет хороший состав, тренер. Не удивлен, что мы хорошо играем. Мы это предвидели.

- Чему ты научился в Америке?

– Наверное, оптимизму. У них все такие жизнерадостные.

- Ты считаешь, эти улыбки искренними?

– Думаю, нет. Но все равно при встрече с незнакомым человеком он спросит тебя как дела, настроение улучшается, когда тебе улыбаются.

- Ты туда поехал учиться или играть в хоккей?

– Поехал убивать одним выстрелом двух зайцев. Получил образование экономиста, менеджера.

- Ты мог прийти на зачет и сказать: «Поставьте мне высший балл, я вчера шайбу забросил»?

– Нет. Мне могли дать отсрочку на пару дней, если были важные матчи. Все сдавал сам.

- Какие стереотипы слышал о Беларуси?

– Первое время вообще не понимали, где эта страна находится. Я им объяснял, что между Польшей и Россией. Тогда они реагировали: «А, Россия. Водка?», – рассказал Готовец.

 
 
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