Украинский специалист Александр Рябоконь поделился мнением о руководителе минского «Динамо» Юрии Чиже.

— Были ли игроки, которых вы очень хотели видеть в «Динамо», но не получилось по тем или иным причинам?

— Было желание собрать лучших футболистов. Но Юрий Александрович на тот момент говорил, что уже слышал такие идеи – о создании супер-клуба – от предыдущих тренеров. Поэтому сказал, что нужно играть теми футболистами, которые были. А кого я хотел видеть? Речь шла о Родионове, Пласконном, потому что Ленцевич уезжал за границу.

— Что помешало? Нежелание Юрия Александровича тратиться или какие-то другие моменты?

— Вы знаете, Чиж – человек конкретный, мне с такими приятно работать, легко. И сейчас я работаю с человеком похожего склада характера. Не было никаких договоренностей: я с первого дня понимал, что если команда играет, выигрывает, ни в чем отказа со стороны руководства не будет. Сборы, стажировки, бонусы. Если команда проигрывает, то лучше сразу собирать вещи и уезжать.

— Вы всегда спокойно сидели на лавке «Динамо», не было опасения за свое будущее?

— Ни в коем случае. Мы уже говорили, что тренеру нельзя бояться. К тому же это была не первая моя команда. Вообще, перед матчами у меня всегда был спокойный сон. А после поражений два дня небо черное.

— Когда Юрий Александрович вас вызывал к себе в кабинет, спокойно туда шли?

— Очень спокойно. Я еще раз скажу: мне с такими людьми очень легко работать. Я видел много интриганов и прочих. А здесь было все четко и понятно. И я был уверен в том, что делаю.

— Были моменты, когда приходилось доказывать свою правоту, спорить?

— Естественно, наверняка что-то было. Но он давал полную свободу действий. Мы выигрывали практически все, проблем не возникало. Что касается сборов, Юрий Александрович выполнил абсолютно все пожелания. Турция, Израиль, Франция. Плюс с подачи Чижа я прошел очень полезную стажировку в «Барселоне». Мне казалось, что у нас собиралась команда-бомба. И бразильцы яркие должны были приехать, добавиться к нам. И на сборах мы всех обыгрывали: российские, турецкие, французские высшелиговые команды. «Динамо» смотрелось просто шикарно, мы собирались в Беларуси все выигрывать, – рассказал Рябоконь.