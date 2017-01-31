﻿﻿ Владимир Пятенко: «Крумкачы»? Принял этот вызов в том числе для собственного развития». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Пятенко: «Крумкачы»? Принял этот вызов в том числе для собственного развития»

01.02.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о решении возглавить минскую команду.

– «Крумкачы» – это молодая амбициозная команда, которая уже сделала огромный скачок в плане результата. Предложение возглавить коллектив получил около недели назад. Переговорив с Денисом Шунто, понял, что команда готова развиваться, идти вперед. Принял этот вызов в том числе для собственного развития. В этом вопросе наши цели совпали.

- Вы присутствовали на игре с «Десной». Какое мнение составили о команде?

–  Все было на достаточно неплохом уровне. Если бы я увидел негативные моменты, мы бы дальше диалог не продолжали.

- Что вам дала первая тренировка команды?

– Увидел футболистов в лицо. Я их знал и раньше, но сегодня познакомились поближе.

- Говорят, вы очень требовательный к молодым игрокам.

– Дисциплина – это основа всего. Ведь с нее начинается все. Если она есть в быту, то переносится на поле.

- Вы тяготеете к атакующему футболу?

– Я тяготею к современному футболу. Имею ввиду скорость, плотность, быстроту в переходе из обороны в атаку.

- Будете привлекать в «Крумкачы» украинских футболистов?

– Если будет возможность, то почему бы и нет. Я не против этого. Но в этом вопросе нужно отталкиваться от возможностей клуба.

- Последние трансферы клуба с вами обсуждались?

– Скажем так, я знал об этих переходах. Новостью для меня они абсолютно не стали, и я был не против.

- Каковы ближайшие планы команды?

– С 7 по 19 феврая будет первый сбор, запланированы спарринги. К сожалению, с местом проведения мы не определились. Сейчас будем этим заниматься.

- У вас есть в Беларуси друзья из футбольного мира?

– За «Динамо» играет Нойок, которого я тренировал в «Металлурге». А что касается белорусов, очень хорошо знаю Корытько. Даже одно время я был его главным тренером.

- Правда, что у вас в Донецке осталась недвижимость?

– Донецк – это моя вторая родина. Там остались мои родственники. Был там последний раз месяц назад. Из-за конфликта бываю в Донецке, конечно, намного реже, – сказал Пятенко.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о решении возглавить минскую команду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Африки. 1/2 финала. Египет против Буркина-Фасо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика