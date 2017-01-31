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Владимир Пятенко: «Крумкачы»? Принял этот вызов в том числе для собственного развития»
01.02.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о решении возглавить минскую команду.
– «Крумкачы» – это молодая амбициозная команда, которая уже сделала огромный скачок в плане результата. Предложение возглавить коллектив получил около недели назад. Переговорив с Денисом Шунто, понял, что команда готова развиваться, идти вперед. Принял этот вызов в том числе для собственного развития. В этом вопросе наши цели совпали.
- Вы присутствовали на игре с «Десной». Какое мнение составили о команде?
– Все было на достаточно неплохом уровне. Если бы я увидел негативные моменты, мы бы дальше диалог не продолжали.
- Что вам дала первая тренировка команды?
– Увидел футболистов в лицо. Я их знал и раньше, но сегодня познакомились поближе.
- Говорят, вы очень требовательный к молодым игрокам.
– Дисциплина – это основа всего. Ведь с нее начинается все. Если она есть в быту, то переносится на поле.
- Вы тяготеете к атакующему футболу?
– Я тяготею к современному футболу. Имею ввиду скорость, плотность, быстроту в переходе из обороны в атаку.
- Будете привлекать в «Крумкачы» украинских футболистов?
– Если будет возможность, то почему бы и нет. Я не против этого. Но в этом вопросе нужно отталкиваться от возможностей клуба.
- Последние трансферы клуба с вами обсуждались?
– Скажем так, я знал об этих переходах. Новостью для меня они абсолютно не стали, и я был не против.
- Каковы ближайшие планы команды?
– С 7 по 19 феврая будет первый сбор, запланированы спарринги. К сожалению, с местом проведения мы не определились. Сейчас будем этим заниматься.
- У вас есть в Беларуси друзья из футбольного мира?
– За «Динамо» играет Нойок, которого я тренировал в «Металлурге». А что касается белорусов, очень хорошо знаю Корытько. Даже одно время я был его главным тренером.
- Правда, что у вас в Донецке осталась недвижимость?
– Донецк – это моя вторая родина. Там остались мои родственники. Был там последний раз месяц назад. Из-за конфликта бываю в Донецке, конечно, намного реже, – сказал Пятенко.
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о решении возглавить минскую команду.
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