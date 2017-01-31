Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко рассказал о решении возглавить минскую команду.

– «Крумкачы» – это молодая амбициозная команда, которая уже сделала огромный скачок в плане результата. Предложение возглавить коллектив получил около недели назад. Переговорив с Денисом Шунто, понял, что команда готова развиваться, идти вперед. Принял этот вызов в том числе для собственного развития. В этом вопросе наши цели совпали.

- Вы присутствовали на игре с «Десной». Какое мнение составили о команде?

– Все было на достаточно неплохом уровне. Если бы я увидел негативные моменты, мы бы дальше диалог не продолжали.

- Что вам дала первая тренировка команды?

– Увидел футболистов в лицо. Я их знал и раньше, но сегодня познакомились поближе.

- Говорят, вы очень требовательный к молодым игрокам.

– Дисциплина – это основа всего. Ведь с нее начинается все. Если она есть в быту, то переносится на поле.

- Вы тяготеете к атакующему футболу?

– Я тяготею к современному футболу. Имею ввиду скорость, плотность, быстроту в переходе из обороны в атаку.

- Будете привлекать в «Крумкачы» украинских футболистов?

– Если будет возможность, то почему бы и нет. Я не против этого. Но в этом вопросе нужно отталкиваться от возможностей клуба.

- Последние трансферы клуба с вами обсуждались?

– Скажем так, я знал об этих переходах. Новостью для меня они абсолютно не стали, и я был не против.

- Каковы ближайшие планы команды?

– С 7 по 19 феврая будет первый сбор, запланированы спарринги. К сожалению, с местом проведения мы не определились. Сейчас будем этим заниматься.

- У вас есть в Беларуси друзья из футбольного мира?

– За «Динамо» играет Нойок, которого я тренировал в «Металлурге». А что касается белорусов, очень хорошо знаю Корытько. Даже одно время я был его главным тренером.

- Правда, что у вас в Донецке осталась недвижимость?

– Донецк – это моя вторая родина. Там остались мои родственники. Был там последний раз месяц назад. Из-за конфликта бываю в Донецке, конечно, намного реже, – сказал Пятенко.