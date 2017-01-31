|
НХЛ. «Сент-Луис» отправил в отставку Хичкока
01.02.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока, сообщает официальный сайт клуба.
«Блюз» возглавит Майк Йео. Ожидалось, что он вступит в должность тренера команды в следующем сезоне. Летом «Сент-Луис» продлил контракт с Хичкоком на один год.
На данный момент «Сент-Луис» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 50 матчей. В последних шести играх «Блюз» потерпели 5 поражений.
Хичкок работал с «Сент-Луисом» на протяжении шести лет. Он возглавил клуб 8 ноября 2011 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока, сообщает официальный сайт клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии