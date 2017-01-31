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НХЛ. «Сент-Луис» отправил в отставку Хичкока

01.02.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока, сообщает официальный сайт клуба.

«Блюз» возглавит Майк Йео. Ожидалось, что он вступит в должность тренера команды в следующем сезоне. Летом «Сент-Луис» продлил контракт с Хичкоком на один год.

На данный момент «Сент-Луис» занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 50 матчей. В последних шести играх «Блюз» потерпели 5 поражений.

Хичкок работал с «Сент-Луисом» на протяжении шести лет. Он возглавил клуб 8 ноября 2011 года.

 
 
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«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Кена Хичкока, сообщает официальный сайт клуба.

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