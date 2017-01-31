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Владимир Пятенко: «Слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов»
01.02.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о болельщиках команды.
– Слышали раньше про «Крумкачоў»?
– Конечно! Команда наделала шороху, поднялась со второй лиги в высшую за 2 года. В первом круге такие резонансные были победы, очень достойно выступали. И болельщиков тоже видел на игре с Черниговом. Мало было, но здорово болели, и флаг был, вся атрибутика. Я слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов, – сказал Пятенко.
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Владимир Пятенко: «Слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов»
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о болельщиках команды.
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