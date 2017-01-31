﻿ Владимир Пятенко: «Слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Пятенко: «Слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов»

01.02.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о болельщиках команды.

– Слышали раньше про «Крумкачоў»?

– Конечно! Команда наделала шороху, поднялась со второй лиги в высшую за 2 года. В первом круге такие резонансные были победы, очень достойно выступали. И болельщиков тоже видел на игре с Черниговом. Мало было, но здорово болели, и флаг был, вся атрибутика. Я слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов, – сказал Пятенко.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч. «Атлетико» принимает «Барселону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика