Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о болельщиках команды.

– Слышали раньше про «Крумкачоў»?

– Конечно! Команда наделала шороху, поднялась со второй лиги в высшую за 2 года. В первом круге такие резонансные были победы, очень достойно выступали. И болельщиков тоже видел на игре с Черниговом. Мало было, но здорово болели, и флаг был, вся атрибутика. Я слышал, что у «Крумкачоў» более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов, – сказал Пятенко.