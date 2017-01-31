Полузащитник «Немана» Павел Савицкий останется в гродненском клубе.

Как сообщает ТК «Беларусь 5», гродненский клуб получил ряд запросов от команд из России в межсезонье, но руководство клуба не устроила предлагаемая цена.

Также интерес к Савицкому проявлял «Шахтер», но до перехода футболиста дело не дошло.

Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»