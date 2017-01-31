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«Беларусь 5»: Савицкий останется в «Немане», руководство клуба не устроила предлагаемая за футболиста цена
01.02.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий останется в гродненском клубе.
Как сообщает ТК «Беларусь 5», гродненский клуб получил ряд запросов от команд из России в межсезонье, но руководство клуба не устроила предлагаемая цена.
Также интерес к Савицкому проявлял «Шахтер», но до перехода футболиста дело не дошло.
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«Беларусь 5»: Савицкий останется в «Немане», руководство клуба не устроила предлагаемая за футболиста цена
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий останется в гродненском клубе.
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