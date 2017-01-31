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Единая лига ВТБ. Параховский попал в стартовую пятерку «Звезд Мира» на Матч всех Звезд
01.02.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные тренеры «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матче Звезд Лиги ВТБ – Евгений Пашутин и Димитрис Итудис – объявили стартовые пятерки своих команд, которые выйдут на паркет 11 февраля в Сочи.
«Звезды России»: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань») – Алексей Швед («Химки») – Сергей Карасев («Зенит») – Виктор Хряпа (ЦСКА) – Андрей Воронцевич (ЦСКА).
«Звезды Мира»: Милош Теодосич (ЦСКА) – Нандо Де Коло (ЦСКА) – Кит Лэнгфорд (УНИКС) – Янис Тимма («Зенит») – Артем Параховский (УНИКС).
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Главные тренеры «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матче Звезд Лиги ВТБ – Евгений Пашутин и Димитрис Итудис – объявили стартовые пятерки своих команд, которые...
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