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Минское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд

01.02.2017 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Автомобилист» (3:2).

Это 5-я подряд победа команды Вудкрофта и 7-я в последних восьми матчах.

Минчане по-прежнему располагаются на 6-м месте Западной конференции.

В следующем матче «зубры» сыграют против «Барыса» 3 февраля.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Автомобилист» (3:2).

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