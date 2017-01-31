﻿ Дмитрий Никуленков: «Недостаток игровой практики у молодых армейцев – главная проблема, тормозящая прогресс сборной». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дмитрий Никуленков: «Недостаток игровой практики у молодых армейцев – главная проблема, тормозящая прогресс сборной»

01.02.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Разыгрывающий сборной Беларуси и БГК Дмитрий Никуленков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал о проблеме, тормозящую прогресс нашей национальной команды.

- Попробуй назвать главную проблему, тормозящую прогресс нашей сборной?

– По-моему ясно, что это недостаток игровой практики у молодых армейцев. Осенью в клубе у них было четыре серьезные игры. Остальные — без серьезного напряжения, без стрессовых ситуаций. У ребят нет навыков игры под давлением, а это совсем другой гандбол. У них не выработана, соответственно, и психология победителей. Вспомним, матч сборной против румын. Первый тайм, а с ним и весь матч, был проигран, по сути, на одном нюансе тактики. Второй защитник соперников выходил на Кулеша или Шинкеля, прихватывал их и разрушал нам позиционные атаки. И к такому простому ходу долго не могли приспособиться. Ну и еще конечно, многое в результатах сборной зависит от игры вратарей. Солдатенко на чемпионате мира один раз отлично отработал против венгров, и этого хватило, чтобы спасти весь турнир, – сказал Никуленков.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыгрывающий сборной Беларуси и БГК Дмитрий Никуленков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал о проблеме, тормозящую прогресс нашей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Бетис» вернул Зозулю из-за протестов ультрас «Райо Вальекано»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика