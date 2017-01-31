Разыгрывающий сборной Беларуси и БГК Дмитрий Никуленков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал о проблеме, тормозящую прогресс нашей национальной команды.

- Попробуй назвать главную проблему, тормозящую прогресс нашей сборной?

– По-моему ясно, что это недостаток игровой практики у молодых армейцев. Осенью в клубе у них было четыре серьезные игры. Остальные — без серьезного напряжения, без стрессовых ситуаций. У ребят нет навыков игры под давлением, а это совсем другой гандбол. У них не выработана, соответственно, и психология победителей. Вспомним, матч сборной против румын. Первый тайм, а с ним и весь матч, был проигран, по сути, на одном нюансе тактики. Второй защитник соперников выходил на Кулеша или Шинкеля, прихватывал их и разрушал нам позиционные атаки. И к такому простому ходу долго не могли приспособиться. Ну и еще конечно, многое в результатах сборной зависит от игры вратарей. Солдатенко на чемпионате мира один раз отлично отработал против венгров, и этого хватило, чтобы спасти весь турнир, – сказал Никуленков.