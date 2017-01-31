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Дарья Домрачева: «Я вернулась, чтобы побеждать!»
01.02.2017 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Хохфильцене.
«Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим. Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко.
Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача – набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!» – рассказала Домрачева.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Хохфильцене.
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