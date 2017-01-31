Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Хохфильцене.

«Не ставлю пока конкретных задач, чемпионат мира начнется, там посмотрим. Принимая решение вернуться, я отлично понимала, на что иду. Никто не обещал, что будет легко.

Настроена терпеть и серьезно работать. Основная задача – набрать оптимальную форму, чтобы уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Я вернулась, чтобы побеждать!» – рассказала Домрачева.