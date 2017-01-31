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Николай Вайтюховский: «В прошлом году на баланс «Витебска» перешел стадион. В 2016-м стадион заработал больше семи миллиардов рублей»

01.02.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о том, что ЦСК «Витебский» перешел на баланс клуба.

«В прошлом году на баланс клуба перешел стадион. Эта идея лет пять то рождалась, то умирала. До этого спортивный комплекс финансировался из бюджета, теперь содержим его на деньги клуба.  На это нужно примерно столько же, сколько и на содержание команды. Мы стараемся зарабатывать. Например, в 2016-м стадион заработал больше семи миллиардов рублей. Это не какие-то фантастические деньги, но мы будем прибавлять, здесь работы выше крыши.

Может, если бы в прошлом сезоне чуть больше вложили в футболистов, а не в инфраструктуру (пригласили чуть более мастеровитых исполнителей на лучшие условия), набрали бы на несколько очков больше и поднялись немного выше, но это не наш путь развития. На стадионе проведено много ремонтных работ, установлено новое табло, приобретена техника по уходу за газоном, начат ремонт тренировочного поля, городом запланировано строительство нового тренировочного поля. Мы каждый год становимся немного сильнее, вкладываем деньги в собственную школу: заменили покрытие на искусственном поле, сделали ремонт в зале, построили два городка с искусственным покрытием. В этом году по нашей СДЮШОР запланировано много мероприятий, надеюсь, к окончанию этого года школа преобразится. Все-таки в 21 веке дети должны тренироваться в нормальных условиях. А создав условия, необходимо и обратить внимание на работу детских тренеров. Здесь у нас, уверен, скрытый резерв», – рассказал Вайтюховский.

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Теги: Витебск
 
 
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о том, что ЦСК «Витебский» перешел на баланс клуба.

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