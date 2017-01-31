Украинский специалист Александр Рябоконь вспомнил игроков, которые под его руководством выступали в минском «Динамо».

– Сергей Кошель – забивной нападающий, много отличался, но за дубль, потому что до основного состава все-таки не дотягивал. Александр Тишкевич выходил в основном составе периодически. Случайно встретил его на матче «Динамо» – «Югра» на «Минск-Арене». Выглядит неплохо. Спросил, есть ли какие-то проблемы, как дела в принципе. Говорит, что все нормально.

— Но о договорных матчах и судебной тяжбе с «Ислочью» вы в курсе?

— Да, немного знаю об этой истории.

— Как вы отреагировали на такие новости?

— Даже не знаю, что сказать. Тем более пока идут разбирательства, может, на деле окажется все не так. Время покажет, рано делать выводы по Тишкевичу.

— Когда вы работали в «Динамо», не предлагали сыграть «договорной» матч?

— Тогда, наверное, даже таких понятий не было. Это сейчас появились конторы, ставки и прочее.

— Вы как тренер что бы сделали, если бы ваши игроки были замешаны в таком преступлении?

— Застрелился бы в прямом эфире, – сказал Рябоконь.