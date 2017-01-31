Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья заявил, что клуб вернул форварда Романа Зозулю из аренды в «Райо Вальекано» из-за протестов фанатов.

«Мы слышали новости, что у него проблемы с радикальными группами, мы переговорили с «Райо» и пришли к согласию, что для пользы игрока, который является нашим активом, лучше вернуться в Севилью», – сказал Торречилья.

При этом Зозуля не сможет до лета играть ни за «Бетис», ни за любой другой клуб, потому что уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Ранее фанаты «Райо Вальекано» высказались против трансфера Зозули из-за его политических взглядов. На сегодняшней тренировке клуба они вывесили баннер с надписью «Вальекас – не место для нацистов».

В конце тренировки Зозуля со своим представителем прибыл в офис «Райо Вальекано», где был встречен протестами. Поведение фанатов вынудило руководство клуба вызвать несколько отрядов полиции для подавления беспорядков. Игрок покинул офис через заднюю дверь.