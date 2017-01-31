На просмотре в «Нафтане» находятся десять футболистов. Среди них два российских полузащитника — Максим Лепский из «Зенита» (Пенза, Россия, Д3) и Геворг Давоян, сезон-2014/15 завершивший в костромском «Спартаке» (Россия, Д3), а затем выступавший в чемпионате Санкт-Петербурга. А также два игрока «Гранита» (Д2) — защитник Алексей Плясунов и хавбек Евгений Земко, защитник Евгений Прокопчик из «Орши» (Д2), полузащитники Игорь Лисица, завершавший минувший сезон в «Витебске», Алексей Лозко из «Сморгони» (Д2), Александр Пузевич из «Белшины» (Д2) и Андрей Штыгель из «Лиды» (Д2). Также участие в первой тренировке принял хавбек любительского «Лепеля» (КФК) Дмитрий Лень.

При этом 2 февраля ожидается прибытие на просмотр еще одной группы футболистов.