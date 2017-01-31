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На просмотре в «Нафтане» находятся десять футболистов

01.02.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На просмотре в «Нафтане» находятся десять футболистов. Среди них два российских полузащитника — Максим Лепский из «Зенита» (Пенза, Россия, Д3) и Геворг Давоян, сезон-2014/15 завершивший в костромском «Спартаке» (Россия, Д3), а затем выступавший в чемпионате Санкт-Петербурга. А также два игрока «Гранита» (Д2) — защитник Алексей Плясунов и хавбек Евгений Земко, защитник Евгений Прокопчик из «Орши» (Д2), полузащитники Игорь Лисица, завершавший минувший сезон в «Витебске», Алексей Лозко из «Сморгони» (Д2), Александр Пузевич из «Белшины» (Д2) и Андрей Штыгель из «Лиды» (Д2). Также участие в первой тренировке принял хавбек любительского «Лепеля» (КФК) Дмитрий Лень.

При этом 2 февраля ожидается прибытие на просмотр еще одной группы футболистов.

 
Теги: Витебск
 
 
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На просмотре в «Нафтане» находятся десять футболистов.

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