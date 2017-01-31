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Крэйг Вудкрофт: «В третьем периоде мы играли против чего-то большего, чем просто команда «Автомобилист»

01.02.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (3:2).

– Нам повезло победить сегодня. «Автомобилист» – быстрая и опасная команда с отличным подбором игроков. Я думаю, нам удалось сдержать их в первом и втором периоде. Мне понравилось, как наша команда действовала на это отрезке игры. В третьем периоде мы играли против чего-то большего, чем просто команда «Автомобилист», но мы смогли выстоять в меньшинстве. Нам повезло забрать три очка в матче с таким соперником.

- Какой результат команды в плей-офф вы сочтете удачным?

– В первую очередь, хочу сказать, что пока мы еще не вошли в плей-офф. Наша цель на старте сезона была попасть в восьмерку Запада. Не хочу ничего предсказывать, но мы будем стараться показать свой максимум, и для любой команды мы станем тяжелым оппонентом. Пока что-то предсказывать бесполезно, это же плей-офф. Но мы будем максимально готовы, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (3:2).

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