Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (3:2).

– Нам повезло победить сегодня. «Автомобилист» – быстрая и опасная команда с отличным подбором игроков. Я думаю, нам удалось сдержать их в первом и втором периоде. Мне понравилось, как наша команда действовала на это отрезке игры. В третьем периоде мы играли против чего-то большего, чем просто команда «Автомобилист», но мы смогли выстоять в меньшинстве. Нам повезло забрать три очка в матче с таким соперником.

- Какой результат команды в плей-офф вы сочтете удачным?

– В первую очередь, хочу сказать, что пока мы еще не вошли в плей-офф. Наша цель на старте сезона была попасть в восьмерку Запада. Не хочу ничего предсказывать, но мы будем стараться показать свой максимум, и для любой команды мы станем тяжелым оппонентом. Пока что-то предсказывать бесполезно, это же плей-офф. Но мы будем максимально готовы, – сказал Вудкрофт.