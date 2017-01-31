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«Автомобилист» – «Динамо» Минск. Вудкрофт был удален до конца матча, в 3-м периоде минчане заработали 50 минут штрафа
01.02.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).
Удаление канадского специалиста произошло за 12 секунд до конца третьего периода.
Отметим, что в третьем периоде минчане заработали 50 штрафных минут.
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«Автомобилист» – «Динамо» Минск. Вудкрофт был удален до конца матча, в 3-м периоде минчане заработали 50 минут штрафа
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).
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