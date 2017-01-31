﻿ «Автомобилист» – «Динамо» Минск. Вудкрофт был удален до конца матча, в 3-м периоде минчане заработали 50 минут штрафа. 21.by
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«Автомобилист» – «Динамо» Минск. Вудкрофт был удален до конца матча, в 3-м периоде минчане заработали 50 минут штрафа

01.02.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

Удаление канадского специалиста произошло за 12 секунд до конца третьего периода. 

Отметим, что в третьем периоде минчане заработали 50 штрафных минут.

Минское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

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