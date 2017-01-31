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КХЛ. Минскому «Динамо» нужно набрать 2 очка в шести матчах, чтобы выйти в плей-офф

01.02.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» в 54 матчах регулярного сезона КХЛ набрало 96 очков. «Зубры» располагаются на 6-м месте Западной конференции.

На 9-м месте находится ХК «Сочи», который имеет 82 очка после 55 игр.

Таким образом, чтобы обеспечить себе место в плей-офф команде Вудкрофта нужно набрать 2 балла в оставшихся 6 играх, при условии, что «Сочи» не будет терять очки.

 
 
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Минское «Динамо» в 54 матчах регулярного сезона КХЛ набрало 96 очков.

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