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Владимир Пятенко: «Вообще есть цель попасть с «Крумкачамі» в еврокубки, но говорить о них пока, наверное, рановато»

01.02.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко после своего назначения на пост наставника минского клуба в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о целях команды.

- С «Металлургом» вы играли в еврокубках. Ставите цель попасть туда и с «Крумкачамі»?

– Вообще есть такая цель. В наших планах долгосрочное сотрудничество. Его хотим и руководители, и мы. Но мы понимаем, что говорить о еврокубках пока, наверное, рановато. По той же инфраструктуре клуб еще к ним не готов. На сегодня команда опередила клуб.

- В то же время контракт подписывается на год...

– Да. Посмотрим, притремся друг к другу. Но, кстати, мне предлагали контракт и на более длительный срок. Денис Шунто говорил: как вы скажете... Но решили, что год — это пока оптимально, – сказал Пятенко.

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Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко после своего назначения на пост наставника минского клуба в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу...

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