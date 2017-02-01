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Денис Шунто: «Есть документ, подписанный самим Батищевым. Согласно ему, Александр не имеет к команде претензий по выплатам за 2016 год»
01.02.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию с Александром Батищевым, который намерен покинуть команду.
- Как будете разбираться в ситуации с Батищевым, у которого действующий контракт, а он уехал в другой клуб?
– Не знаю, есть трудовое соглашение, согласно которому он должен играть за нашу команду. Конечно, я хочу, чтобы он остался в Минске. Повторюсь, контракт действующий, и мы полностью выполняем свои обязательства.
- Но говорилось о том, что игроку не выплачивались премиальные.
– Премиальные оговаривались, но не были предусмотрены в контрактах. Однако мы все равно ищем варианты, чтобы поощрить футболистов за победы в прошлом сезоне. Я хочу добавить, что у Батищева в Минске родился третий ребенок, и мы помогали ему финансами дополнительно. А ситуация в итоге приобрела вот такой оборот. Кстати, «Крумкачы» сейчас проходят аудит, и в офисе клуба есть документ, подписанный самим Батищевым. Согласно бумаге, Александр не имеет к команде претензий по выплатам за 2016 год, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Есть документ, подписанный самим Батищевым. Согласно ему, Александр не имеет к команде претензий по выплатам за 2016 год»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал ситуацию с Александром Батищевым, который намерен покинуть команду.
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