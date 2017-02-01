МИНСК, 1 фев — Sputnik. Форвард дмитровского "Торнадо" Анастасия Легкодух названа самой красивой хоккеисткой России, сообщили в пресс-службе Женской хоккейной лигой (ЖХЛ) .

Конкурс "Самая красивая хоккеистка России" проводился в одной из социальных сетей при поддержке ЖХЛ. В финал вышли две спортсменки: вратарь ЖХК "Динамо Санкт-Петербург" Татьяна Щукина и нападающий дмитровского "Торнадо" Анастасия Легкодух.

"В итоге, в нелегкой борьбе, победу все же одержала Анастасия. Напомним, что в прошлом году форвард черно-желтых заняла скромное третье место в своей подгруппе, прекратив борьбу сразу после первого тура", — говорится в пресс-релизе ЖХЛ.

В качестве главного приза 21-летнюю хоккеистку ожидает фотосессия.

"У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. Безусловно, после этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!" — поделилась эмоциями Легкодух.

Она добавила, что такие победы хорошо влияют на спортивные результаты, а подобные конкурсы призваны показать, что в женском хоккее много привлекательных девушек.

Легкодух также поделилась своим секретом красоты. "В ночь на пятницу 13-е нужно взять заранее приготовленный лист папоротника, цветущего, опять же, в ночь Ивана Купалы. Повесить его над кроватью и приговаривать заклинание: "Настенька, если не будешь ухаживать за собой, не станешь следить за своей опрятностью, перестанешь уделять должное внимание волосам, коже, ногтям и всему остальному…то абсолютно никакие ритуалы тебе не помогут! Всем рекомендую, очень помогает (смеется)!" — сказала хоккеистка.

Спортсменка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.