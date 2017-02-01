МИНСК, 1 фев — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова была звездой в WTA туре, заявила американская теннисистка Винус Уильямс.



© Sputnik Антон Денисов Шарапова вернется в большой теннис 26 апреля: мнение экспертов

Экс-первая ракетка мира Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, так как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония — субстанции, запрещенной WADA с 1 января 2016 года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации. Таким образом, россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.

"Она была великой звездой в (WTA) туре. Думаю, болельщики будут рады увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости", — сказала Уильямс в интервью "Р-Спорт" .

Старшая из сестер Уильямс вспомнила, что Шарапова провела против Серены много матчей (Уильямс-младшая побеждала россиянку в 19 матчах из 21, с 2004 года Шарапова потерпела 18 поражений подряд). "Когда играешь с кем-то постоянно, начинаешь понимать, читать игру соперника. Может, в этом секрет. Я не знаю! У них было много упорных поединков, Серене было непросто в матчах с Шараповой. Всякий раз, когда сестра обыгрывала Марию, она играла на своем высочайшем уровне", — добавила Винус.