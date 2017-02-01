МИНСК, 1 фев – Sputnik. Хоккеисты белорусского клуба "Динамо-Минск" в гостевой встрече Континентальной хоккейной лиги обыграли в Екатеринбурге местный клуб "Автомобилист".

Игра прошла в среду в культурно-развлекательном комплексе "Уралец" и завершилась со счетом 3:2 в пользу минчан.

Среди игроков столичного клуба голевыми бросками отметились Аарон Палушай (29-я минута), Александр Матерухин (33) и Александр Павлович (59). Ворота Бена Скривенса смогли поразить Евгений Чесалин (24) и Михал Чайковски (60).

На 60-й минуте встречи, перед самой финальной сиреной, был наказан тренер динамовцев Крэйг Вудкрофт — наставник минчан получил дисциплинарный штраф.

Следующую игру в КХЛ минские динамовцы проведут 3 февраля в Казахстане с "Барысом".

В настоящее время в Западной конференции КХЛ ХК "Динамо-Минск" занимает пятую строчку со 101 очком, такое же количество очков имеет нижегородский клуб "Торпедо", но благодаря меньшему количеству проведенных игр (55 против 56) он стоит выше в турнирной таблице.