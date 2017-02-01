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Минское "Динамо" одержало пятую победу подряд в чемпионате КХЛ
01.02.2017 19:39 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 1 февраля. Пятую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 1 февраля в Екатеринбурге белорусская команда со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) выиграла у "Автомобилиста".
Шайбы забросили:
у гостей — Аарон Палушай (28.45, в большинстве), Александр Матерухин (32.40, Роб Клинкхаммер), Александр Павлович (58.21, в меньшинстве, в пустые ворота, Андрей Стась);
у хозяев — Евгений Чесалин (23.37, Петр Коукал), Михал Чайковски (59.48, в большинстве, Алексей Симаков).
Штрафное время: 54 — 10 (Шинкевич, 17.18, Граньяни, 17.18, 43.13 (4 мин.), С.Костицын, 47.19 (2+10 мин.), Павлович, 53.01, Эллисон, 58.13 (2+10 мин.), командный штраф, 59.48 (20 мин.; удален главный тренер Вудкрофт) — Голышев, 5.31, Коукал, 21.26, Мегалинский, 27.30, 37.09, Тимашов, 35.36).
После 54 матчей белорусский клуб с 96 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (26 побед в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 150-132).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 46 (16+30), Матерухин — 35 (22+13), Клинкхаммер — 33 (17+16), Граньяни — 30 (4+26), Степанов — 28 (15+13), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 19 (10+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Петтерссон — 10 (4+6), Стась — 10 (3+7), Бэйлен — 9 (4+5), Гаврус — 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Палушай — 7 (4+3), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Граборенко, Китаров — по 6 (2+4), Готовец — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 1 (1+0), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие два матча динамовцы также проведут на выезде: 3 февраля — в Астане против "Барыса", 5-го — в Ханты-Мансийске против "Югры". Всего в режиме через день белорусская команда сыграет восемь встреч (с 24 января по 7 февраля).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. Пятую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 1 февраля в Екатеринбурге белорусская команда со счетом...
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