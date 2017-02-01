Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Халла» (0:0).

«Мы не забили. Без забитых голов невозможно выиграть. Голкипер соперника сыграл хорошо.

Нам нужно было забивать, нам нужно было больше владеть мячом. Когда ты 35-40 минут владеешь мячом – это много.

Игроки «Халла» пытались понять, какой уровень борьбы судья посчитает приемлемым в этой игре. Им это удалось, поэтому они комфортно играли в свой футбол.

«Халл» ведет борьбу за выживание, поэтому для них ценно любое очко. Я не буду критиковать их за такой футбол.

Если вы не понимаете футбол, то вам лучше не брать в руки микрофон и не задавать мне вопросы», – сказал Моуринью.