﻿﻿ Жозе Моуринью: «Не буду критиковать «Халл» за их футбол, они ведут борьбу за выживание». 21.by
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Жозе Моуринью: «Не буду критиковать «Халл» за их футбол, они ведут борьбу за выживание»

02.02.2017 07:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Халла» (0:0).

«Мы не забили. Без забитых голов невозможно выиграть. Голкипер соперника сыграл хорошо.

Нам нужно было забивать, нам нужно было больше владеть мячом. Когда ты 35-40 минут владеешь мячом – это много.

Игроки «Халла» пытались понять, какой уровень борьбы судья посчитает приемлемым в этой игре. Им это удалось, поэтому они комфортно играли в свой футбол.

«Халл» ведет борьбу за выживание, поэтому для них ценно любое очко. Я не буду критиковать их за такой футбол.

Если вы не понимаете футбол, то вам лучше не брать в руки микрофон и не задавать мне вопросы», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Халла» (0:0).

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