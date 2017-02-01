﻿ НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Миннесота» в гостях у «Калгари», «Лос-Анджелес» сыграет с «Колорадо». 21.by
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НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Миннесота» в гостях у «Калгари», «Лос-Анджелес» сыграет с «Колорадо»

02.02.2017 07:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ состоится 3 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Дата проведения
2 февраля, 04.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Оши ( Бэкстрем)
2:0 – 13 Бэкстрем (Оши, Нисканен)
2:1 – 18 Маршанд (Пастрняк, Бержерон)
2:2 – 22 Маршанд (Пастрняк, Спунер)
3:2 – 39 Овечкин ( Бэкстрем, Нисканен)
4:2 – 43 Коннолли (Кузнецов, Орлов)
5:2 – 55 Кузнецов (Уилсон)
5:3 – 58 Крейчи (Маршанд, Пастрняк)
Калгари – Миннесота 4:1 (3 период)
Дата проведения
2 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Чейссон (Верстиг, Беннетт)
2:0 – 8 Монахан (Брауэр, Годро)
2:1 – 32 Цукер (Гранлунд)
3:1 – 46 Монахан (Броди, Уайдман)
4:1 – 47 Энгелланд (Стэйджан)
Лос-Анджелес – Колорадо 3:0 (2 период)
Дата проведения
2 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Габорик (Браун, Копитар)
2:0 – 7 Картер (Даути, Маззин)
3:0 – 17 Картер (Сетогучи)

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