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НБА. «Бостон» победил «Торонто», «Голден Стэйт» встречается с «Шарлотт» и другие матчи

02.02.2017 06:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей. «Бостон» примет на своей площадке «Торонто», «Голден Стэйт» встретится с «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Индиана 88:98 (23:28, 24:28, 27:24, 14:18)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Ибака (20 + 9 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Фурнье (12), Пэйтон (11), Гордон (7)  старт; Огастин (10), Грин (6), Уотсон (5), Бийомбо (2).
Индиана
Майлз (16), Тиг (13 + 9 передач + 5 потерь), Янг (12), Тернер (11), Джордж (8 + 7 подборов + 5 потерь)  старт; Робинсон (14 + 7 подборов), Джефферсон (10 + 7 подборов), Стаки (8), Аллен (6), Эллис (0).

 

Кливленд – Миннесота 125:97 (36:32, 27:28, 30:19, 32:18)
Дата проведения
2 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (27 + 8 подборов + 12 передач), Томпсон (18 + 14 подборов), Фрай (18), Ирвинг (14 + 14 передач), Шамперт (9 + 7 подборов)  старт; Корвер (20), Фелдер (9), Макрэй (4), Джефферсон (4), Джонс (2), Лиггинс (0).
Миннесота
Таунс (26 + 12 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 13 передач), ЛаВин (8), Дженг (2)  старт; Мухаммад (16), Бьелица (8), Данн (0), Джонс (0), Пэйн (0), Олдрич (0).

 

Бостон – Торонто 109:104 (28:30, 23:32, 26:23, 32:19)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (44 + 7 передач), Краудер (14 + 8 подборов), Хорфорд (11 + 6 передач), Браун (8), Джонсон (5)  старт; Смарт (10), Жеребко (6), Розир (5 + 7 подборов), Зеллер (4), Грин (2).
Торонто
Лаури (32), Пауэлл (12), Паттерсон (10), Кэрролл (6), Валанчюнас (3)  старт; Саллинджер (13), Ногейра (10 + 4 блок-шота), Джозеф (8), Росс (6), Пелтль (4).

 

Бруклин – Нью-Йорк 90:95 (27:15, 18:23, 24:26, 21:31)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Холлис-Джефферсон (16 + 8 подборов), Богданович (15 + 7 подборов), Лопес (10), Уайтхэд (4), Фой (4)  старт; Букер (12 + 8 подборов), ЛеВерт (10), Хэмилтон (9), Килпатрик (4), Динуидди (3), Харрис (3).
Нью-Йорк
Порзингис (19 + 12 подборов), Энтони (15), Ли (7), Дженнингс (6 + 10 передач + 5 перехватов), Ноа (3 + 7 подборов)  старт; Эрнангомес (16 + 16 подборов), Вуячич (12), Кузминскас (9), Холидэй (7), Бэйкер (1), О’Куинн (0).

 

Майами – Атланта 116:93 (29:22, 33:25, 32:24, 22:22)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Драгич (27), Уэйтерс (20 + 7 подборов), Уайтсайд (18 + 18 подборов), Бэббит (8), Макгрудер (2)  старт; Дж. Джонсон (16), Джонсон (11), Эллингтон (7), Рид (7), Уайт (0).
Атланта
Бэйзмор (14), Шредер (12), Хардуэй (10), Миллсэп (9 + 7 подборов), Ховард (6 + 11 подборов)  старт; Данливи (11), Хамфрис (8), Мускала (8), Паттерсон (4), Дилэйни (4), Бембри (4), Принс (3), Скотт (0).

 

Детройт – Новый Орлеан 118:98 (34:30, 26:24, 23:27, 35:17)
Дата проведения
2 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Колдуэлл-Поуп (38), Драммонд (17), М-с Моррис (7), Джексон (6), Луэр (2)  старт; Харрис (19 + 8 подборов), Смит (15 + 7 передач), Бэйнс (8 + 7 подборов), Джонсон (4 + 6 передач), Буллок (2).
Новый Орлеан
Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Холидэй (22 + 11 передач), Джонс (11), Хилл (9), Хилд (5)  старт; Эванс (9), Мур (9), Каннингем (2), Мотеюнас (0).

 

Даллас – Филадельфия 113:95 (20:23, 30:24, 31:22, 32:26)
Дата проведения
2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Сет Карри (22 + 6 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Феррелл (11), Мэттьюз (9), Новицки (8)  старт; Межри (16 + 17 подборов), Харрис (14), Андерсон (7), Пауэлл (6), Финни-Смит (5), Бруссино (0).
Филадельфия
Окафор (16), Ильясова (13 + 10 подборов), Макконнелл (8), Стаускас (8), Луваву-Кабарро (7)  старт; Хендерсон (10), Шарич (10 + 7 подборов), Рэндл (8), Ноэл (8), Родригес (5), Холмс (2).

 

Денвер – Мемфис 99:119 (18:27, 31:35, 20:25, 30:32)
Дата проведения
2 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Галлинари (14), Харрис (12), Фарид (11 + 11 подборов), Нуркич (4), Нельсон (0)  старт; Мудиай (14 + 7 передач), Артур (14), Мюррэй (9), Эрнангомес (8), Бизли (7), Чендлер (4), О’Брайант (2), Миллер (0).
Мемфис
Марк Газоль (24), Конли (18), Грин (8 + 8 подборов), Парсонс (6), Аллен (4)  старт; Картер (14 + 6 передач), Рэндолф (14), Эннис (13), Харрисон (8 + 6 передач), Дэниелс (6), Даглас (2), Райт (2), Дэвис (0).

 

Юта – Милуоки 104:88 (30:27, 31:16, 19:18, 24:27)
Дата проведения
2 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (27), Гобер (26 + 15 подборов), Джордж Хилл (7), Худ (3), Диао (2)  старт; Джонсон (14), Лайлс (7), Беркс (6), Уити (6), Экзам (3), Инглс (3).
Милуоки
Паркер (17 + 7 подборов), Мэйкер (12), Адетокумбо (9), Снелл (6 + 7 подборов), Деллаведова (5 + 7 передач)  старт; Монро (13), Брогдон (10), Бизли (8), Телетович (6), Терри (2).

 

Финикс – Клипперс 114:124 (31:38, 28:24, 29:30, 26:32)
Дата проведения
2 февраля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Бледсоу (41 + 8 передач + 6 потерь), Букер (20 + 6 передач), Чендлер (11), Крисс (9), Уоррен (8)  старт; Такер (10 + 14 подборов), Барбоза (9), Бендер (5), Лень (1), Найт (0).
Клипперс
Гриффин (29 + 8 подборов), Фелтон (18), Редик (16), Риверс (14), Джордан (6 + 12 подборов + 4 блок-шота)  старт; Кроуфорд (14), Спейтс (9 + 7 подборов), Мба а Муте (8), Басс (8), Джонсон (2), Андерсон (0).

 

Оклахома-Сити – Чикаго 100:128 (20:21, 27:34, 26:39, 27:34)
Дата проведения
2 февраля, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (28 + 8 передач), Оладипо (12), Адамс (8), Роберсон (5), Сабонис (2)  старт; Грант (15), Пэйн (7), Морроу (7), Хьюстис (7), Кристон (5), Ловернь (4), Синглер (0), Коллисон (0).
Чикаго
Батлер (28), Уэйд (18 + 7 подборов + 7 передач), Лопес (14), Грант (12), Гибсон (8 + 8 подборов)  старт; Макдермотт (11), Фелисио (11), Картер-Уильямс (8), Ципзер (7), Миротич (6), Кэнан (3), Портис (2), Рондо (0 + 6 передач).

 

Голден Стэйт – Шарлотт 110:89 (4 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (39 + 8 передач), Томпсон (26 + 7 передач), Дюрэнт (16 + 7 подборов), МакГи (9 + 4 блок-шота), Грин (8 + 10 подборов + 4 блок-шота).
Шарлотт
Марв. Уильямс (14), Батюм (13 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (8 + 8 подборов), Уокер (7), Хоуз (4).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 24
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Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

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