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НБА. «Бостон» победил «Торонто», «Голден Стэйт» встречается с «Шарлотт» и другие матчи
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Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей. «Бостон» примет на своей площадке «Торонто», «Голден Стэйт» встретится с «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Ибака (20 + 9 подборов),
Вучевич (15 + 15 подборов),
Фурнье (12),
Пэйтон (11),
Гордон (7) старт;
Огастин (10),
Грин (6),
Уотсон (5),
Бийомбо (2).
- Индиана
-
Майлз (16),
Тиг (13 + 9 передач + 5 потерь),
Янг (12),
Тернер (11),
Джордж (8 + 7 подборов + 5 потерь) старт;
Робинсон (14 + 7 подборов),
Джефферсон (10 + 7 подборов),
Стаки (8),
Аллен (6),
Эллис (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (27 + 8 подборов + 12 передач),
Томпсон (18 + 14 подборов),
Фрай (18),
Ирвинг (14 + 14 передач),
Шамперт (9 + 7 подборов) старт;
Корвер (20),
Фелдер (9),
Макрэй (4),
Джефферсон (4),
Джонс (2),
Лиггинс (0).
- Миннесота
-
Таунс (26 + 12 подборов),
Уиггинс (23),
Рубио (14 + 13 передач),
ЛаВин (8),
Дженг (2) старт;
Мухаммад (16),
Бьелица (8),
Данн (0),
Джонс (0),
Пэйн (0),
Олдрич (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (44 + 7 передач),
Краудер (14 + 8 подборов),
Хорфорд (11 + 6 передач),
Браун (8),
Джонсон (5) старт;
Смарт (10),
Жеребко (6),
Розир (5 + 7 подборов),
Зеллер (4),
Грин (2).
- Торонто
-
Лаури (32),
Пауэлл (12),
Паттерсон (10),
Кэрролл (6),
Валанчюнас (3) старт;
Саллинджер (13),
Ногейра (10 + 4 блок-шота),
Джозеф (8),
Росс (6),
Пелтль (4).
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Холлис-Джефферсон (16 + 8 подборов),
Богданович (15 + 7 подборов),
Лопес (10),
Уайтхэд (4),
Фой (4) старт;
Букер (12 + 8 подборов),
ЛеВерт (10),
Хэмилтон (9),
Килпатрик (4),
Динуидди (3),
Харрис (3).
- Нью-Йорк
-
Порзингис (19 + 12 подборов),
Энтони (15),
Ли (7),
Дженнингс (6 + 10 передач + 5 перехватов),
Ноа (3 + 7 подборов) старт;
Эрнангомес (16 + 16 подборов),
Вуячич (12),
Кузминскас (9),
Холидэй (7),
Бэйкер (1),
О’Куинн (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Драгич (27),
Уэйтерс (20 + 7 подборов),
Уайтсайд (18 + 18 подборов),
Бэббит (8),
Макгрудер (2) старт;
Дж. Джонсон (16),
Джонсон (11),
Эллингтон (7),
Рид (7),
Уайт (0).
- Атланта
-
Бэйзмор (14),
Шредер (12),
Хардуэй (10),
Миллсэп (9 + 7 подборов),
Ховард (6 + 11 подборов) старт;
Данливи (11),
Хамфрис (8),
Мускала (8),
Паттерсон (4),
Дилэйни (4),
Бембри (4),
Принс (3),
Скотт (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Колдуэлл-Поуп (38),
Драммонд (17),
М-с Моррис (7),
Джексон (6),
Луэр (2) старт;
Харрис (19 + 8 подборов),
Смит (15 + 7 передач),
Бэйнс (8 + 7 подборов),
Джонсон (4 + 6 передач),
Буллок (2).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь),
Холидэй (22 + 11 передач),
Джонс (11),
Хилл (9),
Хилд (5) старт;
Эванс (9),
Мур (9),
Каннингем (2),
Мотеюнас (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Сет Карри (22 + 6 передач),
Барнс (15 + 7 подборов),
Феррелл (11),
Мэттьюз (9),
Новицки (8) старт;
Межри (16 + 17 подборов),
Харрис (14),
Андерсон (7),
Пауэлл (6),
Финни-Смит (5),
Бруссино (0).
- Филадельфия
-
Окафор (16),
Ильясова (13 + 10 подборов),
Макконнелл (8),
Стаускас (8),
Луваву-Кабарро (7) старт;
Хендерсон (10),
Шарич (10 + 7 подборов),
Рэндл (8),
Ноэл (8),
Родригес (5),
Холмс (2).
- Дата проведения
-
2 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Галлинари (14),
Харрис (12),
Фарид (11 + 11 подборов),
Нуркич (4),
Нельсон (0) старт;
Мудиай (14 + 7 передач),
Артур (14),
Мюррэй (9),
Эрнангомес (8),
Бизли (7),
Чендлер (4),
О’Брайант (2),
Миллер (0).
- Мемфис
-
Марк Газоль (24),
Конли (18),
Грин (8 + 8 подборов),
Парсонс (6),
Аллен (4) старт;
Картер (14 + 6 передач),
Рэндолф (14),
Эннис (13),
Харрисон (8 + 6 передач),
Дэниелс (6),
Даглас (2),
Райт (2),
Дэвис (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (27),
Гобер (26 + 15 подборов),
Джордж Хилл (7),
Худ (3),
Диао (2) старт;
Джонсон (14),
Лайлс (7),
Беркс (6),
Уити (6),
Экзам (3),
Инглс (3).
- Милуоки
-
Паркер (17 + 7 подборов),
Мэйкер (12),
Адетокумбо (9),
Снелл (6 + 7 подборов),
Деллаведова (5 + 7 передач) старт;
Монро (13),
Брогдон (10),
Бизли (8),
Телетович (6),
Терри (2).
- Дата проведения
-
2 февраля, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Бледсоу (41 + 8 передач + 6 потерь),
Букер (20 + 6 передач),
Чендлер (11),
Крисс (9),
Уоррен (8) старт;
Такер (10 + 14 подборов),
Барбоза (9),
Бендер (5),
Лень (1),
Найт (0).
- Клипперс
-
Гриффин (29 + 8 подборов),
Фелтон (18),
Редик (16),
Риверс (14),
Джордан (6 + 12 подборов + 4 блок-шота) старт;
Кроуфорд (14),
Спейтс (9 + 7 подборов),
Мба а Муте (8),
Басс (8),
Джонсон (2),
Андерсон (0).
- Дата проведения
-
2 февраля, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (28 + 8 передач),
Оладипо (12),
Адамс (8),
Роберсон (5),
Сабонис (2) старт;
Грант (15),
Пэйн (7),
Морроу (7),
Хьюстис (7),
Кристон (5),
Ловернь (4),
Синглер (0),
Коллисон (0).
- Чикаго
-
Батлер (28),
Уэйд (18 + 7 подборов + 7 передач),
Лопес (14),
Грант (12),
Гибсон (8 + 8 подборов) старт;
Макдермотт (11),
Фелисио (11),
Картер-Уильямс (8),
Ципзер (7),
Миротич (6),
Кэнан (3),
Портис (2),
Рондо (0 + 6 передач).
- Дата проведения
-
2 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
-
Карри (39 + 8 передач),
Томпсон (26 + 7 передач),
Дюрэнт (16 + 7 подборов),
МакГи (9 + 4 блок-шота),
Грин (8 + 10 подборов + 4 блок-шота).
- Шарлотт
-
Марв. Уильямс (14),
Батюм (13 + 7 передач),
Кидд-Гилкрист (8 + 8 подборов),
Уокер (7),
Хоуз (4).
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.
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