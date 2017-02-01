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ECHL. Фальковский набрал 9 очков в трех последних матчах

02.02.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Норфолк» (4:3).

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский набрал 3 (1+2) очка. Встречу белорус завершил с показателем полезности «+2».

Его партнер по команде Роман Дюков результативными баллами не отметился.

Отметим, в последних трех матчах Фальковский набрал 9 (5+4) очков.

В 33 матчах сезона Фальковский набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-4».

 
 
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Норфолк» (4:3).

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