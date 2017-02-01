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Вудкрофт о встрече с "Автомобилистом": понравилось, как играло "Динамо"
02.02.2017 08:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Главному тренеру ХК "Динамо-Минск" Крэйгу Вудкрофту понравилось, как его подопечные провели выездную встречу с клубом "Автомобилист" в Екатеринбурге.
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Игра прошла накануне:
"Думаю, нам удалось сдержать их в первом и втором периоде. Мне понравилось, как наша команда действовала на этом отрезке игры", – цитирует пресс-служба ХК "Динамо-Минск" Вудкрофта.
Тренер отметил, что в третьем периоде "Динамо" смогло выстоять в меньшинстве, несмотря на жесткий прессинг.
По словам Вудкрофта, столичной дружине повезло в Екатеринбурге, потому что ХК "Автомобилист" – это быстрая и весьма опасная команда, у которой отличные игроки.
Сейчас минчане находятся на пятой строчке Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (101 очко), следующую игру "Динамо" проведет в пятницу 3 февраля в Казахстане, где встретится с "Барысом".
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Тренер отметил, что в третьем периоде "Динамо" смогло выстоять в меньшинстве, несмотря на жесткий прессинг.
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