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«Днепр» проводит конкурс, победитель которого примет участие в жеребьевке чемпионата Беларуси

02.02.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Днепр» проводит конкурс, победитель которого представит клуб на жеребьевке чемпионата Беларуси.

«2, 3, 4 и 5 февраля в 20:00 в нашем официальном сообществе «Вконтакте» мы будем задавать по 3 вопроса о «Днепре». Первый, кто ответит правильно, получит 1 балл за каждый правильный ответ.

Кто по истечении 4-х дней и 12 вопросов наберет больше всего баллов, станет победителем и сможет 8 февраля в 12:00 в Доме Футбола в Минске вместе с представителем футбольного клуба «Днепр» поучаствовать в жеребьевке. Победитель вытащит шар с цифрой, который определит соперников «Днепра» в 2017 году во всех турах.

Также победитель и участник, занявший 2-е место, получат фирменные настенные календари от футбольного клуба «Днепр», – говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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«Днепр» проводит конкурс, победитель которого представит клуб на жеребьевке чемпионата Беларуси.

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