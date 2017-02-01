Игроков сборной Франции по гандболу Николя и Луку Карабатичей приговорили к двум месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком за ставки против своей команды. Суд в Монпелье помимо условного срока присудил Карабатичам штраф в размере € 10 тыс. каждому, сообщает RP Online.

Карабатичи, а также их друзья и родственники сделали ставки на поражение «Монпелье» в матче против «Сессона», который состоялся в 2012 году. Ставки сыграли, и все они выиграли значительные суммы. Всего под обвинение попали 15 человек.