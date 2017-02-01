|
КХЛ. Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут
02.02.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут в КХЛ.
В 54 матчах минчане заработали 913 минут штрафа. Больше только у «Медвешчака» (1107). На третьем месте располагается ЦСКА (857).
Соперники «Динамо» получали 808 минут штрафа (5-е место в лиге).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут в КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии