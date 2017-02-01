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КХЛ. Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут

02.02.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут в КХЛ.

В 54 матчах минчане заработали 913 минут штрафа. Больше только у «Медвешчака» (1107). На третьем месте располагается ЦСКА (857).

Соперники «Динамо» получали 808 минут штрафа (5-е место в лиге).

 
 
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Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут в КХЛ.

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