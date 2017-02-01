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ФФУ признала претензии Милевского к киевскому «Динамо» по задолженности в 1,2 млн евро неправомерными
02.02.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Палата разрешения споров ФФУ отклонила иск Артема Мелевского к «Динамо» о выплате задолженности, сообщает «Футбол News».
Требование игрока к киевскому клубу выплатить около 1,2 млн евро за якобы не до конца выполненные условия контракта признано неправомерным.
Милевский имеет право опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
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ФФУ признала претензии Милевского к киевскому «Динамо» по задолженности в 1,2 млн евро неправомерными
Палата разрешения споров ФФУ отклонила иск Артема Мелевского к «Динамо» о выплате задолженности, сообщает «Футбол News».
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