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Yahoo Sports: Гризманн согласовал контракт с «МЮ» с зарплатой 17,7 млн евро в год
02.02.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
25-летний французский форвард договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.
В случае завершения трансфера Гризманн будет зарабатывать в Англии 17,7 миллиона евро в год, как и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
«Атлетико» не отпустит своего игрока дешевле чем за 100 миллионов евро – это сумма отступных в контракте Гризманна, рассчитанном до лета 2021 года.
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
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