﻿ Yahoo Sports: Гризманн согласовал контракт с «МЮ» с зарплатой 17,7 млн евро в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Yahoo Sports: Гризманн согласовал контракт с «МЮ» с зарплатой 17,7 млн евро в год

02.02.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

25-летний французский форвард договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.

В случае завершения трансфера Гризманн будет зарабатывать в Англии 17,7 миллиона евро в год, как и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«Атлетико» не отпустит своего игрока дешевле чем за 100 миллионов евро – это сумма отступных в контракте Гризманна, рассчитанном до лета 2021 года.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» занимает второе место в лиге по количеству штрафных минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика