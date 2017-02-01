Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

25-летний французский форвард договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.

В случае завершения трансфера Гризманн будет зарабатывать в Англии 17,7 миллиона евро в год, как и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«Атлетико» не отпустит своего игрока дешевле чем за 100 миллионов евро – это сумма отступных в контракте Гризманна, рассчитанном до лета 2021 года.