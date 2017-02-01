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Лядов возвращен в сборную Беларуси

02.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский биатлонист Юрий Лядов выступит в составе сборной Беларуси на 6-м этапе Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле (Словакия).

Напомним, в конце декабря 2016 года Юрий Лядов и Дмитрий Дюжев были выведены из состава национальной команды.

Состав сборной Беларуси на этап Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле:

Женщины: Мария Панфилова, Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.

Мужчины: Алексей Гребенников, Алексей Абромчик и Юрий Лядов.

 
 
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Белорусский биатлонист Юрий Лядов выступит в составе сборной Беларуси на 6-м этапе Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле (Словакия).

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