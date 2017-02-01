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Лядов возвращен в сборную Беларуси
02.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский биатлонист Юрий Лядов выступит в составе сборной Беларуси на 6-м этапе Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле (Словакия).
Напомним, в конце декабря 2016 года Юрий Лядов и Дмитрий Дюжев были
Состав сборной Беларуси на этап Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле:
Женщины: Мария Панфилова, Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.
Мужчины: Алексей Гребенников, Алексей Абромчик и Юрий Лядов.
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Белорусский биатлонист Юрий Лядов выступит в составе сборной Беларуси на 6-м этапе Кубка ИБУ в Брезно-Осрбле (Словакия).
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