Европейское спортивное агентство по безопасности (ESSA), созданное Европейской ассоциацией букмекеров, в 2016 году усмотрело 3 случая, когда чрезмерная активность ставок на соревнования в Беларуси вызывали подозрения.

Так по информации ESSA, в Беларуси подозрительным стал 1 теннисный матч, 1 футбольный матч и 1 матч по настольному теннису.

Больше всего подозрительных случаев, по информации агентства, выявлено в Греции 11 (2 – теннис, 5 – футбол, 4 – волейбол). В России – 9, семь их них относятся к теннису, два – к футболу. В Украине также выявлено 3 подозрительных случая – 1 в теннисе, 1 в футболе и 1 в волейболе.

В общем, в 2016 году в мире выявлено 130 случаев подозрительных ставок, из них 103 случая – в теннисе.