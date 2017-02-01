Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил адвокат спортсмена.

Напомним, вскрытие по запросу WBC проводила Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA).

Первый раз остарин был обнаружен в организме Поветкина в декабре перед боем за титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC, в котором соперником российского боксера должен был стать канадец Бермейн Стиверн.