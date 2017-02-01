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Допинг-проба «Б» Александра Поветкина дала положительный результат
02.02.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил адвокат спортсмена.
Напомним, вскрытие по запросу WBC проводила Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA).
Первый раз остарин был обнаружен в организме Поветкина в декабре перед боем за титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC, в котором соперником российского боксера должен был стать канадец Бермейн Стиверн.
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Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил адвокат спортсмена.
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