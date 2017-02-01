Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля 2017 года.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

Отмечается, что состав сборной предварительный и в нем возможны изменения.

Расписание гонок:

• 9 февраля (16:45, четверг) — смешанная эстафета

• 10 февраля (16:45, пятница)— спринт, женщины

• 11 февраля (16:45, суббота)— спринт, мужчины

• 12 февраля (12:30, воскресение)— гонка преследования, женщины

• 12 февраля (16:45, воскресение)— гонка преследования, мужчины

• 15 февраля (16:30, среда)— индивидуальная гонка, женщины

• 16 февраля (16:30, четверг)— индивидуальная гонка, мужчины

• 17 февраля (16:45, пятница)— эстафета, женщины

• 18 февраля (16:45, суббота)— эстафета, мужчины

• 19 февраля (13:30, воскресение)— масс-старт, женщины

• 19 февраля (16:45, воскресение)— масс-старт, мужчины