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Домрачева, Юркевич, Елетнов и Воробей вошли в предварительный состав сборной Беларуси на чемпионат мира
02.02.2017 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля 2017 года.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Отмечается, что состав сборной предварительный и в нем возможны изменения.
Расписание гонок:
• 9 февраля (16:45, четверг) — смешанная эстафета
• 10 февраля (16:45, пятница)— спринт, женщины
• 11 февраля (16:45, суббота)— спринт, мужчины
• 12 февраля (12:30, воскресение)— гонка преследования, женщины
• 12 февраля (16:45, воскресение)— гонка преследования, мужчины
• 15 февраля (16:30, среда)— индивидуальная гонка, женщины
• 16 февраля (16:30, четверг)— индивидуальная гонка, мужчины
• 17 февраля (16:45, пятница)— эстафета, женщины
• 18 февраля (16:45, суббота)— эстафета, мужчины
• 19 февраля (13:30, воскресение)— масс-старт, женщины
• 19 февраля (16:45, воскресение)— масс-старт, мужчины
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Домрачева, Юркевич, Елетнов и Воробей вошли в предварительный состав сборной Беларуси на чемпионат мира
Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене.
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