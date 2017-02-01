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Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом – это удар не только по Роме, но и по всей стране»
02.02.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владимир Кузьменко, агент форварда «Бетиса» Романа Зозули, прокомментировал досрочное возвращение украинца из аренды из-за конфликта с фанатами «Райо Вальекано».
– Видите, как получается, некоторым радикальным людям кажется, что издалека им лучше видно, что на самом деле происходит в Украине. И что они лучше знают, правильно или неправильно поступает Рома, помогая нашим военным.
Ну, а называть герб Украины неонацистским символом – это вообще удар не только по Роме, но и по всей стране. Очень обидно, что все так произошло.
- А что именно было?
– Мы с Ромой приехали в офис «Райо». Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес.
Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами.
Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: «Он или мы». Руководству «Райо» эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали.
Со стороны «Бетиса» уже сказали: «Возвращайтесь – и все». Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока, – сказал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что представители Зозули обсудят с федерацией Испании возможность для игрока выступать за другой клуб уже в текущем сезоне. По правилам игрок не может до лета выступать за другую команду, так как по ходу сезона он уже дважды менял команду и был заявлен за три клуба.
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Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом – это удар не только по Роме, но и по всей стране»
Владимир Кузьменко, агент форварда «Бетиса» Романа Зозули, прокомментировал досрочное возвращение украинца из аренды из-за конфликта с фанатами «Райо Вальекано».
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