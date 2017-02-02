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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Автодор» примет «Цмокi»

02.02.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет «Цмокi-Мiнск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Цмоки-Минск
Дата проведения
2 февраля, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Локомотив-Кубань – 11-2, Химки – 11-3, Зенит – 11-3, УНИКС – 10-4, ВЭФ – 7-6, Астана – 6-8, Енисей – 6-9, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Цмокi-Мiнск – 3-10, Калев – 3-11, Парма – 0-14.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет «Цмокi-Мiнск».

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