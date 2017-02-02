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Петербург (WTA). Веснина играет с Корне, Кузнецова, Вихлянцева вышли в 1/4 финала
02.02.2017 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с Натальей Вихлянцевой (WC).
St. Petersburg Ladies Trophy
Санкт-Петербург, Россия
30 января – 5 февраля 2017
WTA Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с...
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