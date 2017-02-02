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Петербург (WTA). Веснина играет с Корне, Кузнецова, Вихлянцева вышли в 1/4 финала

02.02.2017 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с Натальей Вихлянцевой (WC).

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

30 января – 5 февраля 2017

WTA Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
6:16:3
Дата проведения
1 февраля, 17.47
Онлайн матча

 

Наталья Вихлянцева (Россия)  Дарья Касаткина (Россия)
7:66:2
Дата проведения
1 февраля, 13.33
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Ана Конюх (Хорватия)
6:47:6
Дата проведения
1 февраля, 11.39
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Доминика Цибулкова (Словакия)
Дата проведения
2 февраля, 17.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
2 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Роберта Винчи (Италия)  Андреа Петкович (Германия)
6:46:4
Дата проведения
2 февраля, 10.14
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Анника Бек (Германия)
6:46:0
Дата проведения
1 февраля, 10.15
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Елена Веснина (Россия)
2:1
Дата проведения
2 февраля, 12.11
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с...

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