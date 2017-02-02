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Кубок Федерации. Саснович, Бертенс, Мугуруса, Вандевей возглавят свои сборные в 1/4 финала

02.02.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Объявлены составы команд, которые 11-12 февраля сыграют в четвертьфинале Кубка Федерации.

Чехия – Испания
Острава, Ostravar Arena
Закрытый хард

Каролина Плишкова Гарбинье Мугуруса
Барбора Стрыцова Лара Аррубаррена
Катерина Синякова Сара Соррибес-Тормо
Люция Шафаржова Мария-Хосе Мартинес-Санчес
капитан Петр Пала капитан Кончита Мартинес

 

США – Германия
Мауи, Royal Lahaina Resort
Открытый хард

Коко Вандевей Лаура Зигемунд
Элисон Риск Андреа Петкович
Шелби Роджерс Юлия Гергес
Бетани Маттек-Сэндс Карина Виттхефт
капитан Кэти Ринальди
 капитан Барбара Риттнер

 

Беларусь – Нидерланды
Минск, «Чижовка-Арена»
Закрытый хард

Александра Саснович Кики Бертенс
Арина Соболенко Синди Бюргер
Ольга Говорцова Аранта Рус
Вера Лапко Микаэла Крайчек
капитан Эдуард Дубров капитан Пол Хаархус

 

Швейцария – Франция
Женева, Palexpo
Закрытый хард

Тимеа Бачински Ализе Корне
Виктория Голубич Кристина Младенович
Белинда Бенчич Полин Парментье
Мартина Хингис  
капитан Хайнц Гюнхардт
 капитан Янник Ноа

 

 
Теги: Минск
 
 
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Объявлены составы команд, которые 11-12 февраля сыграют в четвертьфинале Кубка Федерации.

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