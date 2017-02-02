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Кубок Федерации. Саснович, Бертенс, Мугуруса, Вандевей возглавят свои сборные в 1/4 финала
02.02.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Объявлены составы команд, которые 11-12 февраля сыграют в четвертьфинале Кубка Федерации.
Чехия – Испания
США – Германия
Беларусь – Нидерланды
Швейцария – Франция
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Объявлены составы команд, которые 11-12 февраля сыграют в четвертьфинале Кубка Федерации.
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